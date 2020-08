Social network, tutte le novità di agosto

Le challenge del momento su TikTok

approfondimento

Jerusalema, la canzone e il ballo che impazzano su Tik Tok

Tutti pazzi per la Jerusalema Challenge: la hit del produttore sudafricano Master KG, nata in collaborazione del connazionale Nomcebo, è il tormentone dell’estate 2020 grazie (anche) alla sfida virale che rimbalza online. La canzone, che nasce come una preghiera in lingua venda, idioma parlato in Sud Africa e Zimbawe, coinvolge gli utenti in una breve coreografia che ha già appassionato migliaia di tiktokers, al grido di #jerusalema. Intanto in Italia, per festeggiare il compleanno dell’app cinese, è stata lanciata la #auguritiktoker challenge, che chiama i tiktokers a ripercorrere attraverso un simpatico gioco con le mani i loro momenti migliori sul social. La sfida virale nasce per celebrare la ricorrenza del 2 agosto 2018, data in cui l’applicazione Musical.ly è stata assorbita dalla neonata TikTok e lanciata sul mercato italiano.