Instagram Reels è realtà: è possibile creare brevi video divertenti

Instagram ufficializza i Reels, che da mercoledì 5 agosto saranno rilasciati in Italia e nel resto del mondo. Si tratta di una nuova modalità per creare (e scoprire) video brevi e divertenti della durata massima di 15 secondi, un dettaglio che non può che far pensare a TikTok. La new entry sembra infatti “una sfida” al monopolio che il social network cinese detiene su questo tipo di contenuto. Nelle scorse settimane Instagram Reels era in fase di test in Brasile, Francia e Germania, oggi è inziato il roll out. Una tempistica che coincide con la trattativa Microsoft-TikTok e con lo sbarco in India, paese in cui l’app cinese è stata vietata.

Come creare gli Instagram Reels

Come detto, la nuova modalità per creare video divertenti di 15 secondi sarà disponibile gradualmente a partire dal 5 agosto. Per testarla è sufficiente aprire la camera di Instagram e, scorrendo nella lista di elementi in basso, scegliere il pulsante “Reels”, che ha l’icona di un ciak viola e giallo. A questo punto, sulla sinistra, si aprirà una serie di tool per editare la vostra clip. Il video, una volta pronto, potrà essere condiviso in una sezione apposita (con una veste grafica molto simile a quella di TikTok), sul feed - in modo da tenere i Reels in evidenza sul proprio profilo - e, per chi ha un account pubblico, anche nella sezione “Explore” per raggiungere un numero più elevato di potenziali spettatori. Si può personalizzare l’immagine di copertina e aggiungere tag e hashtag.

I nuovi strumenti

Sono quattro i tool di editing degli Instagram Reels. Con “Audio” sarà possibile scegliere una canzone dalla libreria musicale del social network, caricarne oppure registrarne uno proprio. Si potranno scegliere particolari effetti di realtà aumentata. La funzione “Timer” permetterà di iniziare un conto alla rovescia prima della registrazione del video e “Speed” consentirà di gestire la velocità delle immagini e dei suoni. Con “Allinea” si possono sistemare i soggetti del video in relazione alle clip precedenti così da creare un flusso continuo e poter giocare, come spesso abbiamo visto su TikTok, sul cambio di abbigliamento o di location in un batter d’occhio.