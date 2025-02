Nuovo attacco hacker del gruppo filorusso NoName ai siti italiani

Tecnologia

Nella giornata dell'1 agosto sono state prese di mira alcune banche del nostro Paese. Si tratta di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che si concretizzano inviando un'enorme quantità di richieste al sito web obiettivo, che non è in grado di gestirle e quindi di funzionare correttamente. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: 'Non risulta che gli attacchi - di carattere 'dimostrativo' - abbiano intaccato l'integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi interessati'