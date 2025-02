ENGWE, la prova del monopattino Y10: affidabile, leggero, hi-tech

Il monopattino Y10 di ENGWE si presenta leggero e maneggevole ma allo stesso tempo stabile e sicuro grazie alle gomme da 10 pollici allargate. Si piega in pochi istanti ed è facilmente trasportabile in autobus, in metropolitana, nel baule di un’auto. Di colore nero, pesa solamente 17 kili, grazie anche a un telaio in lega di alluminio ad alta resistneza. Ha una portata ampia e una capacità di carico fino a 150 kg.