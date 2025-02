Osmo Mobile 7 e 7P, DJI presenta i nuovi stabilizzatori per smartphone

Vera novità - dicevamo - è il Modulo multifunzione, incluso nella versione 7P. Si aggancia magneticamente allo stabilizzatore e consente di tracciare ancora meglio i soggetti utilizzando la fotocamera nativa dello smartphone, app di live streaming e altre app per fotocamera. Riesce a mantenere la messa a fuoco in presenza di più persone o riacquisire un soggetto al rientro nell’inquadratura dopo averlo perso brevemente. Il modulo può essere controllato con i gesti della mano per scattare foto, avviare o interrompere una registrazione (utile per chi registra video in prima persona), e può funzionare anche come ricevitore del microfono DJI Mic (acquistabile separatamente), collegato con lo smartphone tramite porta USB-C. Inoltre, integra una luce con quattro livelli di temperatura colore e luminosità (da 2.500 a 6.500 K), che può migliorare le riprese, ad esempio, in ambienti piovosi o scarsamente illuminati.