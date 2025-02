Auto, moto, arredamento: un anno di second hand in Italia su Subito

26 milioni di utenti unici al mese, 2,8 miliardi di ricerche in piattaforma, oltre 1,7 miliardi di visite.

Subito, prima piattaforma di “re-commerce” in Italia (qui la nostra visita alla sede milanese e il “dietro le quinte” di uno dei siti più visitati), ha presentato i risultati conseguiti nell’ultimo anno, confermando una curva crescente del mercato della seconda mano: una modalità di consumo, ci spiegano, “sempre più consapevole e diffusa, consolidata tra le abitudini quotidiane del 60 per cento degli italiani”.

La classifica delle categorie più apprezzate

Ogni giorno su Subito sono stati in media 2,6 milioni gli utenti attivi, in crescita rispetto al 2023, e la loro attività ha portato a un totale di circa 52 milioni di annunci pubblicati in piattaforma, oltre 140mila nuovi ogni giorno. Nella top 10 delle categorie più visitate ben 4 posizioni sono occupate dal mondo dei motori: al primo posto la categoria Auto, seguita da Moto&Scooter mentre se scendiamo al nono posto troviamo Accessori Auto e al decimo le Biciclette. Terza categoria per traffico è invece Arredamento e Casalinghi mentre guadagnano posizioni anche Giardinaggio e Fai da te. Tra le altre categorie più apprezzate Abbigliamento e Accessori, Collezionismo (la categoria che registra nel 2024 la maggiore crescita di traffico), Elettrodomestici, “che rivela come il second hand sia un alleato anche in occasione di scelte importanti legati all’abitare”. Tra le categorie visitate dell’anno anche Appartamenti, Offerte di Lavoro, Animali, Veicoli Commerciali.

Le parole più cercate

Nella speciale classifica di Subito relativa al 2024 tra le parole più cercate emergono Cucina, Camper, Trattore, Badante, VW Golf, Appartamento e Divano. “L’anno da poco terminato - commenta Giuseppe Pasceri, Ceo di Subito - conferma la second hand come alleato nelle scelte importanti come quelle legate alla mobilità e all’abitare, ribadendo il ruolo centrale dell’online non solo come vetrina e punto di partenza nella ricerca, ma anche e sempre più come esperienza di acquisto diretta, grazie a dinamiche e-commerce che facilitano ancora di più la scelta di acquistare usato, a distanza e in sicurezza. Nel 2025 - aggiunge - vogliamo continuare a concentrarci sul nostro prodotto e sul suo sviluppo, per migliorare l’esperienza utente rendendola sempre più fluida, efficace, sicura e in linea con le esigenze della nostra community, che si tratti di Market o di Motori, dove vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra leadership”.