Il ritorno dell’Ice Bucket Challenge, 10 anni dopo

Ritorna di nuovo nelle piattaforme social, dopo 10 anni: si tratta dell’"ice bucket challenge", il trend che coinvolse milioni di utenti in tutto il mondo. Oggi anche un espediente in più per sensibilizzare su temi legati alla salute mentale

Dieci anni fa spopolava sulle diverse piattaforme social l’ice bucket challenge, il tormentone che coinvolse milioni di utenti in tutto il mondo. La sfida prevede il lancio reciproco di acqua gelida, riprendendosi con dei video, per poi passare il testimone a qualcun altro affinché faccia altrettanto. All’epoca, la campagna era stata diffusa per promuovere una raccolta fondi per la ricerca sulla Sla: la sfida social coinvolse 17 milioni di persone e raccolse circa 220 milioni di dollari. Oggi, a distanza di un decennio, torna la tendenza, grazie ad alcuni gruppi di studenti statunitensi, che hanno riproposto lo stesso rituale, ma con un nuovo scopo: la sensibilizzazione sulla salute mentale e la prevenzione ai suicidi, come sottolineato anche dall’hashtag #SpeakYourMIND, presente in ogni video della challenge.

Coinvolti anche personaggi famosi

Come verificatosi dieci anni fa, per acquisire maggior visibilità, gli organizzatori della challange hanno chiamato in causa anche diversi vip per partecipare alla campagna. Nel 2014, figure note come Lady Gaga, Justin Timberlake, David Beckham, LeBron James, Taylor Swift, Leonardo di Caprio e molti altri, si erano immortalati in video in cui gli veniva lanciata addosso acqua gelida, dimostrando di aderire alla causa. Questa volta, l’esercito di vip a sostegno del trend non è ancora così esteso, tuttavia ci sono già diversi nomi che si sono dichiarati favorevoli nel partecipare, come l’ex giocatore di Nfl Peyton Manning, Scarlett Johansson e il conduttore Jimmy Fallon.