Giornata mondiale delle emoji 2020: tutte le curiosità

Venerdì 17 luglio si celebrano le famose faccine, ormai diventate linguaggio universale nelle conversazioni via chat di tutto il mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Negli anni ne sono state create oltre tremila: ecco alcune curiosità che forse non tutti conoscono sulle emoji, i pittogrammi comunemente usati nelle chat di messaggistica istantanea e sui social network, che si celebrano con una giornata internazionale il 17 luglio. Il World Emoji Day è giunto alla settima edizione.

Era il 1999 quando la prima emoji ha visto la luce. Dietro alle prime emoji per telefoni cellulari c'è il designer giapponese Shigetaka Kurita, considerato il padre dei pittogrammi divenuti oggi di uso comune: più di 20 anni fa, Kurita ha creato un set di 176 emoji utilizzando una griglia di 12x12 pixel. Il Museum of Modern Art di New York espone il set originale di emoji di Kurita. Il boom con Apple Create nel 1999, le emoji sono divenute un fenomeno di massa solo qualche tempo più tardi con l'avvento dei telefonini di ultima generazione e dei servizi di messaggistica istantanea. La loro diffusione si deve in particolare a Apple che ha previsto nel sistema operativo iOS 6 la possibilità di attivare simboli e faccine da usare nelle conversazioni. È bastato poco perché il trend prendesse rapidamente piede anche su Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Apple ha successivamente introdotto le animoji, le emoji animate lanciate nel 2017.

Giornata mondiale delle Emoji Perché è stata scelta la data del 17 luglio per celebrare le emoji? La ricorrenza è nata nel 2014 grazie al designer e animatore australiano Jeremy Burge e fa riferimento alla data visualizzata allora sull'emoji del calendario. Per l'occasione, Apple e Google rilasciano una serie di nuove faccine che saranno implementate nei rispettivi sistemi operativi nel corso dell'anno. I nuovi design introdotti sono creati dall'Unicode Consortium, gruppo no profit internazionale che stabilisce ogni anno quali nuovi simboli includere. Emojipedia, l'enciclopedia delle emoji Jeremy Burge è il padre della Giornata internazionale delle emoji e anche dell'Emojipedia, portale web lanciato nel 2013. Collegandosi alla pagina dedicata gli utenti possono cercare qualsiasi emoji, qui divise in categorie, scoprendone il significato preciso e la data di uscita. Inoltre su Emojipedia è possibile confrontare le diverse versione della stessa emoji vista da Google, Apple, Facebook, Samsung, Twitter e altri.

Emoji Vs. Emoticon Entrambi sono simboli e disegni che sostituiscono parole, frasi e sentimenti. Ma emoji ed emoticon non sono la medesima cosa: l'emoticon è una visualizzazione tipografica di un'emozione, che ricrea una rappresentazione facciale utilizzando il solo linguaggio testuale, i simboli della punteggiatura ad esempio, come in questo caso: ;-) Le emoji, definite con il termine di pittogrammi, sono immagini a tutti gli effetti e figurano come estensioni del set di caratteri utilizzati oggi dalla maggior parte dei sistemi operativi. Quelle che usiamo di più La faccina che ride con le lacrime agli occhi e, subito dopo, il cuoricino rosso sono le emoji più utilizzate. L'Unicode Consortium tiene traccia dei trend e svela che faccine sorridenti in diverse forme (soprattutto quella con gli occhi a cuore) e mani giunte a mo' di preghiera vanno forte a discapito, invece, delle emoji dedicate alle bandiere dei paesi, in fondo alla lista dei pittogrammi più utilizzati.

Nell’Oxford Dictionary

Nell'Oxford Dictionary Diventate talmente utilizzate nel linguaggio comune da entrare a fare parte dell'Oxford Dictionary. Dopo il selfie, anche il termine emoji nel 2013 è stato aggiunto al dizionario. Un appunto: la versione plurale corretta di emoji rimane invariata, è emoji (e non emojis). Verso l'infinito e oltre Secondo i dati aggiornati a marzo 2020, le emoji disponibili oggi sono oltre tremila: 3.304 per l'esattezza. La categoria più ricca? Quella che riguarda le persone, fra faccine sorridenti, coppie che si tengono per mano, coppie con bambini e molto altro, per un totale di oltre 1.800 contenuti.