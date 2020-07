Jerusalema, la canzone e il ballo che impazzano su Tik Tok

Pubblicata a fine 2019, la canzone di Master KG è divenuta virale grazie ad una challenge sul famoso social network

In poche settimane “Jerusalema”, hit del produttore sudafricano Master KG che vede la collaborazione del connazionale Nomcebo, ha raggiunto lo status di tormentone dell’estate 2020. Negli ultimi giorni è tra i brani più riprodotti e ascoltati in Italia e nel mondo grazie soprattutto a Tik Tok e ad una challenge che ha portato “Jerusalema” a diventare virale. Ritmo dance, un’anima soul e un’atmosfera allegra e sensuale sono le caratteristiche della canzone che ha conquistato tutti spopolando fra giovani e meno giovani. Sono oltre 55 milioni le visualizzazioni del video ufficiale della canzone, mentre la challenge su Tik Tok si basa su un balletto di pochi passi ma irresistibili per chi guarda e ascolta. Basta digitare l’hashtag #jerusalema per trovare milioni di video in cui gli utenti di ogni età, sesso e razza eseguono la coreografia (sono oltre 70 milioni i video presenti ad oggi). Anche tantissimi vip si sono cimentati nel ballo presente nella parte finale del video ufficiale.

La preghiera “Jerusalema” virale grazie a Tik Tok approfondimento I tormentoni e le challenge più amate su Tik Tok Anche su YouTube si susseguono i video di utenti che eseguono il balletto, tra questi anche alcuni sacerdoti e suore che si sono cimentati nei pochi passi del ballo dell’estate. Cantata in lingua venda, “Jerusalema” è una sorta di preghiera, una supplica al divino per essere guidati. «Gerusalemme è la mia casa / Guidami / Portami con te / Non lasciarmi qui» è il ritornello della canzone. Pubblicata a fine 2019, è divenuta virale e conosciuta in tutto il mondo solo nelle ultime settimane trasformandosi nel ballo simbolo del post lockdown grazie alla challenge organizzata su Tik Tok.