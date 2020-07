Telegram si aggiorna, arrivano i video profilo: ecco tutte le novità

Sull’app di messaggistica debuttano ufficialmente i Video del profilo, insieme a funzionalità migliorate per le Persone vicine, alla condivisione illimitata di file fino a 2 Gigabyte ciascuno, alle mini miniature per la lista chat e a tante altre nuove funzioni

Telegram dopo aver raggiunto quota 400.000.000 di utenti mensili, rispetto ai 300 milioni di un anno fa, ha annunciato il rilascio di un corposo aggiornamento, che introduce sull’app di messaggistica tante nuove funzioni, pensate per offrire un’esperienza unica agli utenti e per differenziarsi dal suo principale competitor, WhatsApp. Con l’ultimo update, su Telegram debuttano ufficialmente i Video del profilo, insieme a funzionalità migliorate per le Persone vicine, alla condivisione illimitata di file fino a 2 Gigabyte ciascuno, alle mini miniature per la lista chat e a tante altre nuove funzioni.

Telegram: tutte le novità rilasciate con l’aggiornamento

Ecco nel dettaglio tutte le novità approdate su Telegram con l’ultimo update:

• Video del profilo: Ora è possibile caricare un video sul proprio profilo e scegliere un fotogramma che verrà utilizzato come immagine statica dell’account nelle chat. “Registra i tuoi momenti di azione, o fai l'occhiolino e saluta le persone come se fossi in una foto magica di Harry Potter”, spiegano gli sviluppatori.

• Morbidezza pelle: su Telegram debutta la nuova funzione "morbidezza pelle" che aiuta ad eliminare o a nascondere le imperfezioni del viso.

• Miglioramento Persone vicine: una nuova funzione nella sezione Persone vicine consente ora agli utenti di visualizzare la distanza dalle persone con cui sono in contatto.

“Quando qualcuno ti scrive usando la sezione Persone vicine, vedrai quanto è lontano. Quando inizi una chat con qualcuno vicino, Telegram suggerirà uno sticker saluto per rompere il ghiaccio. Per fortuna, tutti i nostri sticker sono estroversi”, precisa l’azienda.

• Mini miniature: Le nuove miniature, che appaiono anche nelle notifiche e nei risultati di ricerca dei messaggi, consentono agli utenti di visualizzare una piccola anteprima del contenuto dei media.

• Filtri chat non contatti: l’update introduce una novità su Privacy e sicurezza che permette di archiviare e silenziare automaticamente le nuove chat da non contatti. “Se ricevi troppi messaggi, prova la nuova opzione nelle impostazioni di Privacy e sicurezza per archiviare e silenziare automaticamente le nuove chat da non contatti”, spiegano gli sviluppatori, annunciando la novità.

• Statistiche dei gruppi: nelle chat con oltre 500 partecipanti debuttano nuovi grafici dettagliati sulla loro attività e crescita. Consultando le statistiche dei gruppi è possibile anche accedere anche alla lista dei membri migliori per numero di messaggi e media inviati.

• Accesso a statistiche: anche il numero minimo di iscritti per ottenere le statistiche dei canali è stato ridotto a 500. Presto il limite minino sarà 100 membri.

• Nuova UI player musicale: su Android, il player musicale è stato ridisegnato con nuove icone semplificate e una lista brani espandibile.

• Account multipli su Telegram Desktop: sulla versione desktop dell’app è ora possibile rimanere connessi a 3 account con diversi numeri di telefono senza doversi scollegare.

• Nuovi emoji animate: cresce il numero di emoji animate disponibili su Telegram

• Condivisione file: con l’update è possibile inviare un numero illimitato di media e file di qualsiasi tipo sino alla dimensione di 2 GB ciascuno.