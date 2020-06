Telegram, dalle gif all’editor video: tutte le novità del nuovo update

Dall’editor video alle gif

Una delle novità più sostanziali che questo aggiornamento ha portato riguarda l’introduzione di un nuovo ed evoluto editor video. Da oggi su Telegram è possibile migliorare la qualità dei video, in modo facile e con due tocchi oppure ancora modificare manualmente una dozzina di parametri, tra cui la luminosità o la saturazione di una clip, fino a quando non si sarà raggiunta una resa ottimale del video stesso. E per chi volesse modificare graficamente alcuni elementi all’interno del file è possibile aumentare la precisione del pennello virtuale di lavoro, ingrandendo foto o video quando si disegni su di essi per ottenere linee sempre più precise. Tra l’altro sarà possibile anche aggiungere i curiosi sticker animati, introdotti su Telegram qualche tempo fa, all’interno di qualsiasi foto o video: nel primo caso, uno scatto, diventa una vera e propria gif. E proprio in questo senso, gli sviluppatori hanno deciso di aggiornare il pannello delle gif con una nuova sezione in primo piano e schede basate sulle emoji che descrivono le emozioni più popolari. Sono stati poi migliorato i tempi di caricamento per le gif stesse, così da consentire all’utente di trovare più velocemente quella che si desidera inviare nelle chat. Tenendo premuto su qualsiasi gif che si è mai inviato prima, la si potrà salvare nella sceda degli elementi più recenti e quindi utilizzarla quando si preferisce.

La novità per gli utenti Android

Per gli utenti Android, in particolare, c’è poi una sorpresa in più, ovvero alcune funzioni extra per rendere Telegram sempre più appetibile. I messaggi, con il nuovo update, potranno essere inviati, modificati ed eliminati con nuove semplici animazioni. Inoltre, sempre per questa fetta di utenza, è stato migliorato il player video per fare in modo che i controlli e le didascalie lunghe scompaiano velocemente. E i video di durata inferiore a 30 secondi vengono ora riprodotti automaticamente in loop.