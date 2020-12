Smartphone, tutte le novità in arrivo a dicembre

Attese e rumor: ecco i modelli più interessanti del settore mobile che sono protagonisti della fine dell’anno

Con le novità di dicembre, siamo arrivati alla conclusione di un anno fuori dagli schemi, anche per quanto riguarda gli smartphone. Dopo due trimestri caratterizzati da una perdita del 20%, il mercato internazionale del mobile sembra essere in fase di ripresa: Gartner ha infatti registrato un calo solo del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2019 e le proiezioni per l’ultimo periodo dell’anno sono ottimiste, anche grazie al Black Friday appena trascorso e alla corsa ai regali per le feste. In attesa di svoltare pagina verso il 2021, ecco le indiscrezioni che potrebbero materializzarsi proprio in quest’ultimo mese.

Samsung approfondimento Smartphone, nel terzo trimestre del 2020 mercato in calo del 5,7% A dicembre potrebbero arrivare annunci da Samsung, in particolare relativi al Galaxy A52 e al Galaxy A72, che rappresentano rispettivamente l’aggiornamento del Galaxy A51 e del Galaxy A71 lanciati a dicembre 2019. Il Samsung Galaxy A52 dovrebbe avere un processore Snapdragon 750G 5G, fotocamera da 64 megapixel con teleobiettivo 3x, mentre il Galaxy A72 dovrebbe montare anche una camera frontale da 32 megapixel e una lente grandangolare da 12 megapixel. Nokia Dopo alcune settimane di incertezza, secondo Nokia Power User entro la fine dell’anno il brand finlandese potrebbe organizzare un evento di lancio per presentare le prossime uscite. Tra i modelli protagonisti, ci si aspetta il Nokia 7.3 5G, inizialmente previsto per settembre e già incluso tra gli smartphone attesi a novembre. Sempre a dicembre potrebbero essere svelati anche il modello di fascia media Nokia 6.3 e il dispositivo di punta Nokia 9.3 PureView dal display a 6,7 pollici, con finitura in vetro Gorilla Glass sul retro, fotocamera principale da 108 megapixel in grado di registrare video fino a 8K e camera frontale da 20 megapixel per video in 4K.

OPPO Reno5 approfondimento Oppo lancia la serie di smartphone 5G Reno4 e il suo smartwatch Sembra imminente anche il lancio della nuova serie OPPO Reno5. Le indiscrezioni fanno trapelare come data di presentazione in Cina il 10 dicembre e riguarderà tre modelli: il Reno5 5G base, oltre alle versioni Pro e Pro+. Il modello standard dovrebbe avere un display Amoled da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, camera principale da 64 megapixel e camera frontale da 32 megapixel. Il Reno5 Pro avrà un display più grande (6,55 pollici), così come il Reno5 Pro+, che avrà anche migliori prestazioni grazie al processore Snapdragon 865, a una batteria più potente e a un comparto fotografico decisamente interessante: un’ottica Sony da 50 megapixel, grandangolo da 16 magapixel, teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico da 2x e un sensore macro da 2 megapixel. Lenovo e Motorola Tra gli annunci previsti per il mese di dicembre, troviamo la serie di smartphone di Lenovo Lemon K12 che sarà svelata al mercato cinese il 9 dicembre. La versione base Lenovo K12 dovrebbe avere uno schermo Lcd da 6,5 pollici e un processore Snapdragon 460, mentre per Lenovo K12 Pro è previsto schermo Lcd da 6.8 pollici, processore Snapdragon 662 e batteria con ricarica rapida. Secondo fonti come GSMArena, i modelli in arrivo saranno le versioni marchiate del Moto E7 e del Moto G9 Power, due device distribuiti in Europa sotto il brand Motorola. Proprio il modello Moto e7 – presentato a novembre – sarà disponibile entro la fine dell’anno: il suo punto di forza è il comparto fotografico, grazie a una lente principale da 48 megapixel e un’ottica macro da 2 megapixel.