Motorola, Moto e7 è ufficiale: prezzo e caratteristiche

È ufficiale . Motorola Moto E7 Plus, lo smartphone con fotocamera principale da 48 megapixel presentato nel mese di settembre, ha finalmente un “fratello minore”. Motorola ha infatti annunciato il nuovo entry-level Moto e7, che eredita parte delle specifiche tecniche dalla varante Plus, inclusa la camera da 48 megapixel con Quad Pixel, che offre scatti di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Moto e7: tutte le caratteristiche

Con display Max Vision HD + da 6,5 pollici, il nuovo smartphone targato Motorola, secondo l’azienda "offre la migliore esperienza visiva mai vista nella famiglia Moto”. Moto e7 ha come processore MediaTek Helio G25, supportato da 2GB di Ram e 32GB di memoria interna, interna espandibile fino a 512GB tramite microSD, e come sistema operativo Android 10.



Il suo cuore pulsante, come anticipato precedentemente, è proprio il comparto fotografico posteriore. Monta una camera da 48 megapixel, affiancata da una lente Macro Vision da 2 megapixel, che consente di catturare da vicino anche soggetti di piccole dimensioni. “La fotocamera Macro Vision dedicata ti avvicina 2,5 volte al soggetto rispetto a un obiettivo standard per incredibili scatti ravvicinati degli oggetti più piccoli. È perfetta per fotografare fiori, farfalle o anche piccoli dettagli meccanici”, annuncia Motorola nel comunicato ufficiale dedicato alla presentazione del nuovo smartphone. La camera per i selfie è invece da 5 megapixel.

La batteria promette fino a 36 ore di autonomia

Quanto alla batteria, ne monta una da 4.000 mAh, che promette fino a 36 ore di autonomia, grazie alla tecnologia HyperEngine che offre un corretto equilibrio tra prestazioni e consumo energetico.

Completano l’offerta il lettore di impronte digitali posizionato all’interno del logo posto sul retro dello smartphone e il pulsante dedicato a Google Assistant presente a lato del dispositivo.