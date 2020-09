Motorola Razr 5G è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Definito dall’azienda come l'unico smartphone al mondo pieghevole con doppio display, sarà disponibile in Italia, in tre diverse colorazioni, Polished Graphite, Liquid Mercury e Blush Gold, a partire dalla seconda metà di settembre

Motorola Razr 5G è ufficiale. Come correttamente anticipato da vari rumor circolati nelle ultime settimane, l’azienda ha scelto il mese di settembre per svelare al grande pubblico la seconda generazione di Razr .

Prezzo e disponibilità

Definito da Motorola come l'unico smartphone al mondo pieghevole con doppio display, Razr 5G sarà disponibile in Italia, in tre diverse colorazioni, Polished Graphite, Liquid Mercury e Blush Gold, a partire dalla seconda metà di settembre 2020, ad un prezzo di 1599,99 euro.

Il nuovo Razr sarà venduto in una moderna confezione squadrata e di design, che potrà essere utilizzata come supporto per tenere lo smartphone stesso e per amplificare la musica.