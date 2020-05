Motorola Razr 2 potrebbe debuttare sul mercato a settembre

La seconda generazione del pieghevole di Motorola potrebbe arrivare prima del previsto e a meno di un anno dal debutto sul mercato di Razr, presentato la prima volta solo lo scorso novembre. Sembra che il colosso americano intenda lanciare il successore dell’iconico telefonico a forma di conchiglia nel mese di settembre. La possibile data di uscita della seconda generazione di Razr è stata svelata direttamente da un dirigente di Motorola.

Svelata possibile data del debutto della seconda generazione di Razr

“C’è una nuova versione del Razr in arrivo. Credo arriverà a settembre”, ha svelato Thibault Dousson, direttore generale di Lenovo South Africa, nel corso del podcast di Reframed Tech.

Tuttavia, non è possibile ancora inquadrare il device dal punto di vista tecnico, in quanto il dirigente non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Non è chiaro, al momento, nemmeno con quale nome debutterà sul mercato. Probabilmente il colosso hi-tech potrebbe optare per Motorola Razr 2 o Razr 2020. Bisognerà comunque attendere i prossimi mesi per avere notizie ufficiali a riguardo.

Presentati i nuovi smartphone di Motorola: edge ed edge+

Tra le ultime novità di casa Motolora ci sono i nuovi smartphone top di gamma edge ed edge+, presentati ufficialmente lo scorso mese. Entrambi con supporto alle reti di quinta generazione, montano un display dinamico e immersivo e sono dotati di un sistema audio ad alte prestazioni.

Edge + integra il processore Snapdragon 865 di Qualcomm, abbinato a 12 GB di memoria RAM DDR5 che permettono un’elevata fluidità di calcolo. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la camera principale di Motorola edge+ è dotata di un sensore da 108 megapixel, con tecnologia Quad Pixel, abbinato a un teleobiettivo da 8 megapixel e a una lente grandangolare da 16 megapixel.

Motorola edge, invece, monta una batteria da 4500 mAh, leggermente meno prestante rispetto a quella del “fratello” da 5000 mAh e ospita un sistema avanzato di tre fotocamere con un obiettivo principale da 64 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 16 megapixel con Macro Vision e un teleobiettivo da 8 megapixel.