Cyberpunk 2077, presentato il personaggio di Evelyn Parker

Gli sviluppatori del titolo, in uscita il 19 novembre 2020 per PS4, Xbox One, Pc e Google Stadia e poi successivamente per le console next-gen come PS5 e Xbox Series X, stanno iniziando a fornire sempre più dettagli sulla trama

“L'intelligenza e l'ambizione di Evelyn Parker la spingono a chiedere molto dalla sua vita. Il suo obiettivo, quello di diventare un'attrice professionista, e la sua razionale attitudine per il business, l’hanno portata a lavorare alla Doll House, ma quello che sembrava un trampolino di lancio nella sua carriera è diventato ben presto qualcosa di più duraturo”. Con queste parole, apparse in un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter del titolo, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno fornito i primi indizi su uno dei personaggi del videogioco, in uscita il 19 novembre 2020 per PS4, Xbox One, Pc e Google Stadia.