Mercato smartphone, le previsioni per il quarto trimestre 2020

Nonostante alcuni mesi difficili, il 2020 del mercato smartphone è stato meno negativo del previsto e potrebbe persino chiudersi con una nota positiva. Le previsioni di International Data Corporation (Idc) indicano che per il settore il quarto trimestre dell’anno dovrebbe volgere al termine con una crescita delle spedizioni del 2,4% su base annua. Nel 2021 la situazione dovrebbe migliorare ancora, portando a un incremento annuale del 4,4%. Gli esperti di Idc ritengono che i fattori chiave che porteranno a questi risultati positivi saranno due: l’incremento dell’interesse degli utenti nei confronti del 5G e la ripresa della catena di distribuzione in seguito ai rallentamenti dovuti alla pandemia di Covid-19. Fino al 2024 il settore smartphone dovrebbe continuare a crescere, con un tasso medio dell’1,3%.

Il possibile impatto del lockdown sul settore

L’ottimismo degli analisti è tornato a crescere dopo i risultati positivi del terzo trimestre del 2020, che, almeno in parte, potrebbero essere dipesi dal lockdown. Gli esperti, infatti, ipotizzano che l’impossibilità di dedicarsi ad attività come i viaggi o la palestra potrebbe aver spinto i consumatori a spendere di più nel settore smartphone. Il Black Friday potrebbe dare un altro importante boost alle vendite, soprattutto nei mercati più sviluppati, come quelli dell’Europa Occidentale, del Giappone e del Nord America. L’unico grande mercato in cui dovrebbe verificarsi un calo delle spedizioni è la Cina, dove i consumatori mostrano meno entusiasmo nei confronti del 5G. Il passaggio alle reti di nuova generazione ha portato la maggior parte dei produttori di smartphone locali ad aumentare i prezzi di vendita dei loro prodotti di circa l’11,4%; si tratta di un altro fattore che potrebbe incidere negativamente sulle vendite del settore.



La crescita degli smartphone 5G

In base alle stime degli analisti di Idc, entro la fine del 2020 gli smartphone 5G raggiungeranno il 10% del volume globale. Entro il 2024, inoltre, questi dispositivi dovrebbero arrivare a toccare il 29%. Col passare del tempo, i prezzi dovrebbero avvicinarsi sempre di più a quelli attuali degli smartphone 4G. Idc indica che il costo medio dovrebbe scendere dai 611 dollari del 2020 a 453 dollari nel 2024.