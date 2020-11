Huawei vende marchio Honor, “difficoltà dopo bando Usa”

Confermando le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Huawei ha venduto il suo marchio Honor, creato nel 2013 per gli smartphone di fascia medio-bassa. Il colosso di Shenzhen è stato costretto ad agire in questo modo a causa dell’”incredibile pressione” a cui è stata sottoposta la catena di fornitura dopo il bando voluto da Donald Trump e le sanzioni. Honor è stata acquistata da un consorzio di 40 società, che include agenti, rivenditori e distributori del marchio. Huawei non avrà nessuna quota. Anche se l’azienda non ha fornito i dettagli finanziari dell’operazione, le indiscrezioni fornite da Reuters all’inizio di novembre indicano che l’ammontare sarebbe di più di 15 miliardi di dollari.