Da Petal Maps a Docs: i nuovi servizi di Huawei

In occasione del keynote di lancio di Mate 40 Series, l’azienda ha annunciato diverse novità, tra cui un importante rinnovamento per la piattaforma Petal Search, l’app ufficiale del motore di ricerca Huawei. Ecco le new entry dell'App Gallery e il nuovo servizio di navigazione targato Huawei

Tra le new entry dell'App Gallery, il negozio per applicazioni di sua proprietà alternativo a quello del colosso di Mountain View, c’è anche Huawei Docs, a cui spetta il compito di sostituire la suite di Google, offrendo agli utenti uno strumento che consente di lavorare in cloud e di modificare i documenti in tanti diversi formati. Ecco le novità nel dettaglio.

All'evento di lancio della nuova serie top di gamma Mate 40 , Huawei ha presentato alcuni importanti servizi che vanno ad arricchire il suo ecosistema di app proprietarie e a sopperire all’assenza dei servizi Google. Tra le novità, c’è Petal Maps , il nuovo servizio di navigazione di Huawei, lanciato con l’intento di riuscire a rimpiazzare Google Maps. In occasione del keynote di lancio di Mate 40 Series, l’azienda ha annunciato anche un importante rinnovamento per la piattaforma Petal Search, l’app ufficiale del motore di ricerca Huawei, che presto offrirà agli utenti la possibilità di effettuare ricerche scattando foto o immagini tramite la nuova funzione di ricerca visiva.

Petal Maps: il concorrente di Google Maps

approfondimento

Huawei: lanciato il Mate 40 Pro, le prime cuffie e altri gadget

Petal Maps, la nuova app di mappe con indicazioni stradali targata Huawei, disponibile per ora in versione beta, copre 140 Paesi e regioni, Italia inclusa, e supporta indicazioni in 79 lingue. Inoltre, offre, oltre a notifiche vocali in italiano, inglese, francese, spagnolo tedesco e mandarino, anche mappe immersive in 2D e in 3D, servizi di posizionamento, ricerca dei luoghi, e aggiornamenti in tempo reale sul traffico e sui trasporti pubblici (funzione disponibile in 129 città del mondo).



Sul fronte della privacy, Huawei assicura: “Rispettiamo pienamente le leggi e le normative locali per proteggere i dati e la privacy degli utenti. Tutti i dati sulla tua posizione sono protetti in modo sicuro con E2EE (crittografia end-to-end) e altre tecnologie avanzate di protezione della privacy”.

Huawei Docs: supporta 50 formati di documenti

Un’altra importante novità dell’ecosistema Huawei, come accenno precedentemente, è Huawei Docs, il nuovo servizio per la produttività, che supporta una cinquantina di formati di documenti. Con la sincronizzazione in tempo reale permessa dal cloud, Docs consente agli utenti di lavorare senza problemi sullo stesso documento da diversi dispositivi collegati allo stesso Huawei ID.



“Continuiamo senza sosta a migliorare il nostro ecosistema con prodotti e software all’avanguardia. Con il potenziamento di Petal Search, l’introduzione di Petal Maps e HUAWEI Docs, gli utenti Huawei di tutto il mondo avranno accesso in qualunque momento a informazioni aggiornate e personalizzate, oltre alla possibilità di accedere ai propri documenti ovunque essi si trovino. Una dimostrazione ulteriore del costante impegno della nostra azienda nel migliorare la vita digitale dei nostri utenti”, ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG.