Smartphone, tutte le novità di agosto

L’estate 2020 non ferma le uscite degli smartphone più attesi, sia per i dispositivi più evoluti, sia per quelli che fanno parte della fascia più economica. Tra le novità di questo agosto anomalo, la protagonista assoluta è Samsung che inaugura il mese con un evento di presentazione degli smartphone della linea Galaxy, dal Note ai pieghevoli Fold e Flip. Nel corso del mese, inizieranno anche le vendite di modelli già annunciati, come il OnePlus Nord.

OnePlus Nord approfondimento OnePlus Nord è ufficiale: prezzo e caratteristiche Dopo la presentazione ufficiale di fine luglio, durante la quale sono state svelate caratteristiche e prezzi, lo smartphone OnePlus Nord è ora in vendita, ufficialmente a partire dal 4 agosto. In queste ultime settimane, il modello a basso costo del marchio cinese ha già stupito e convinto appassionati e non, raccogliendo consensi a livello internazionale. Nonostante la fascia di prezzo sia contenuta (con due versioni da 399 e 499 euro), le componenti – dal display Amoled, alla fotocamera da 48 megapixel, passando per la connettività 5G – offrono una qualità paragonabile agli smartphone di fascia media. Secondo le indiscrezioni riportate da Xda Developers, il ritorno alle origini low cost di OnePlus è solo iniziato: un altro modello dal prezzo ancora più contenuto sarebbe infatti previsto nelle prossime settimane. Si tratterebbe di una versione del OnePlus Nord (nome in codice “Billie”) che monta il processore Qualcomm Snapdragon 690, un componente in grado di garantire la connettività 5G anche in una fascia di prezzo inferiore ai 350 euro.

Tutte le novità di Samsung approfondimento Galaxy Fold, Samsung pensa alla versione Lite per il 2021 Durante l’evento ufficiale Galaxy Unpacked del 5 agosto saranno presentati i nuovi dispositivi di punta del marchio sudcoreano. Dopo aver pubblicato un video teaser dell’appuntamento che ha stuzzicato la curiosità di chi è alla ricerca della tecnologia più avanzata, le aspettative si sono ulteriormente alzate e le voci di corridoio si sono moltiplicate. Si parla di cinque possibili annunci che includono i due dispositivi pieghevoli Fold e Flip, il nuovo Note, ma anche gli ultimi modelli di smartwatch e di auricolari wireless. Samsung Galaxy Z Fold 2 5G Tra gli smartphone più attesi c’è la seconda generazione del dispositivo pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold 2. Leggendo le indiscrezioni riportate anche da CNet, sembra che il nuovo dispositivo da 7,7 pollici avrà una camera frontale più discreta, diminuendo in modo drastico il “notch” che nel modello 2019 risultava invadente. Per quanto riguarda il processore, si parla del Qualcomm Snapdragon 865 Plus, il più potente attualmente in commercio, che garantisce anche connettività di ultima generazione. I pre-ordini dovrebbero iniziare entro fine mese, mentre il lancio effettivo potrebbe avvenire entro la prima metà di settembre. Il prezzo di questo dispositivo di fascia alta, rivolto a chi ama i gadget più avanzati, si aggirerà intorno ai duemila euro.