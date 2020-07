Google Pixel 4a in uscita il 3 agosto: prezzo e caratteristiche

Lunedì 3 agosto Google svelerà il suo nuovo smartphone Pixel 4A , versione più economica del Pixel 4 , lanciato lo scorso autunno. Lo ha annunciato in un modo molto particolare, con una landing page denominata “Lorem Ipsum”, il testo segnaposto che viene utilizzato nelle bozze dei grafici. E infatti nella pagina web non c’è scritto niente di rilevante ed è presente soltanto un “guscio” del nuovo cellulare di fascia media targato Google.

Il puzzle da risolvere

Almeno finché non si risolve un piccolo rebus. Per farlo è sufficiente cliccare sui blocchi scuri del titolo (la sequenza di colori da ottenere è blu, rosso, giallo, blu, verde e rosso) finché non comparirà la scritta “Just what you’ve been waiting for”, ovvero “Proprio ciò che stavi aspettando”. A quel punto sopra il render di Google Pixel 4A apparirà la scritta “Aug. 3”, la data del lancio. Osservando meglio, anche nel piccolo paragrafo in latino sono contenute informazioni criptate riguardo la fotocamera e la batteria a lunga durata.

Google Pixel 4A, prezzo e caratteristiche

Secondo i numerosi leak e rumors usciti in questi mesi di lunga attesa, lo smartphone Google sarà immesso sul mercato europeo a 349 euro. L’azienda californiana non ha comunque ancora rilasciato informazioni ufficiali. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche il portale HD Blog parla, intanto, di una connettività 4G Lite. Monterà un displey Oled da 5,81” pollici e le dimensioni saranno 144x69 mm, di poco superiori a quelle del nuovo iPhone SE. Pixel 4A monterà una fotocamera posteriore da 12,3 megapixel e una anteriore da 8 megapixel. Per quanto riguarda la memoria si parla di sei giga di ram e di uno stage interno da 64 oppure 128 giga. Lo smartphone sarà dotato di presa jack e usb-c per l’alimentazione, inoltre è prevista la funzione Dual Sim. All’interno ci sarà Android 10 e sul retro sarà presente il sensore per le impronte digitali.