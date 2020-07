Galaxy Note 20, il 5 agosto l’evento di presentazione di Samsung

Fine dei rumor e tempo di comunicazioni ufficiali. Si chiama Galaxy Unpacked e si terrà mercoledì 5 agosto alle 10 esclusivamente in streaming (è possibile registrarsi cliccando qui . È l’evento annunciato da Samsung per rivelare, e lanciare, la nuova gamma di dispositivi Galaxy Note 20, insieme al successore al suo primo smartphone pieghevole: Galaxy Fold 2.

Le prime anticipazioni

approfondimento

Samsung Galaxy M41 avrà una batteria da circa 7000 mAh

L’appuntamento online è stato annunciato per il grande pubblico con un video teaser su YouTube. In attesa di scoprire i nuovi dispositivi durante il Galaxy Unpacked del 5 agosto, la compagnia sudcoreana ha lasciato trapelare informazioni sul nuovo pennino che accompagna la linea Note. Il colore è Mystic Bronze, e questo lascia pensare che possa essere anche una delle finiture del dispositivo. Per altro il colore corrisponderebbe alle immagini del Galaxy Note 20 Ultra che sono state accidentalmente pubblicate sul sito russo di Samsung all'inizio di luglio, come segnalato anche da "The Verge".

Cosa attendersi da Galaxy Note 20

Durante Galaxy Unpacked, Samsung andrà a presentare l’intera nuova gamma targata Note. Il phablet, stando alle ultime indiscrezioni, arriverà in tre versioni: standard, Plus e Ultra. Quest'ultima potrebbe montare un display da 6,9 pollici e il processore Snapdragon 865 Plus, l'ultima novità di Qualcomm. Per quanto riguarda la memoria interna si parla di 128 o 256 GB, mentre il processore sarà coadiuvato da 12 o 16 GB di Ram. Sul retro ci si aspetta una tripla fotocamera con obiettivo principale da 108 megapixel, più un sensore di profondità.

I nuovi pieghevoli

Il 5 agosto sarà anche il giorno in cui scopriremo i nuovi smartphone pieghevoli della compagnia sudcorena. Sembra che sarà introdotto Galaxy Fold 2 e il Galaxy Z Flip 5G, anch'essi equipaggiati con lo Snapdragon 865 Plus. Per quanto riguarda il cellulare pieghevole economico, Galaxy Fold Lite, al quale Samsung sta pensando da tempo, ci sarà invece da attendere almeno fino al 2021.