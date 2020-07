Samsung Galaxy A31 arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

È ufficiale. Samsung Galaxy A31, presentato dal colosso sudcoreano lo scorso marzo, debutterà presto sul mercato italiano.

Dalle prossime settimane potrà essere acquistato in due diverse varianti cromatiche, Prism Crush Black e Prism Crush Blue, al prezzo di 299,90 euro.

È il fratello maggiore di Galaxy A11 e A41 e si distingue dagli altri modelli della famiglia Galaxy A soprattutto per il comparto fotografico. Monta una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, che lo rende uno smartphone particolarmente appetibile per gli utenti in cerca di un dispositivo con cui scattare foto di qualità. Ecco nel dettaglio le specifiche tecniche del nuovo smartphone di casa Samsung.

Samsung Galaxy A31: tutte le caratteristiche

Samsung Galaxy A31 monta un display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ e lettore di impronte digitali integrato sotto allo schermo.

Dal peso di soli 185 grammi, lo smartphone si basa sul processore Octa-Core MediaTek Helio P65, più prestante di quello di cui sono equipaggiati i fratelli minori Galaxy A11 e il Galaxy A41. Inoltre, ha come sistema operativo Android 10 con personalizzazione One UI 2.0. e sarà disponibile in Italia in due diversi tagli di memoria, da 4 o 6 GB di Ram e 64 GB di storage interno espandibile tramite slot microSD sino a 512GB.

Comparto fotografico e batteria

Quanto al comparto fotografico, il vero punto di forza del dispositivo, Samsung Galaxy A31 monta un modulo fotografico rettangolare posteriore che ospita un flash Led e quattro sensori: uno principale da 48 megapixel, una lente ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore di profondità da 5 megapixel e una lente di profondità da 5 megapixel.

La fotocamera per i selfie, invece, è da 20 megapixel ed è posizionata nel notch a U.

Completa l’offerta una prestante batteria da 5.000 mAh. “Dotato di un display Infinity-U immersivo e di una potente batteria da 5.000 mAh, il dispositivo ti consente di lavorare, riprodurre in streaming e giocare più a lungo con facilità”, spiegano gli sviluppatori nella descrizione dello smartphone.