Samsung Galaxy M41 avrà una batteria da circa 7000 mAh

Fino a poche settimane fa, sembrava che Samsung avesse deciso di abbandonare lo sviluppo di Galaxy M41. Il sito specializzato The Elec, infatti, aveva riportato la decisione dell’azienda sudcoreana di cancellare i progetti riguardanti quello che sarebbe dovuto diventare il primo smartphone della serie Galaxy con un display OLED prodotto da un fornitore di terze parti. A sorpresa, il dispositivo è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore, smentendo le voci che lo volevano destinato a non arrivare mai sul mercato.

La batteria di Galaxy M41

Secondo gli ultimi rumor, Galaxy M41 dovrebbe essere dotato di una batteria da quasi 7000 mAh (6800 mAh). Anche se non si tratta di un record vero e proprio, rimane comunque la capacità più alta mai inserita da Samsung in uno smartphone di fascia media. Il device, inoltre, dovrebbe essere dotato di un display OLED realizzato da China Star Optoelectronics Technology (CSOT), azienda controllata da TCL. Samsung avrebbe deciso di affidare la realizzazione dello schermo a un produttore esterno per abbattere i costi e incrementare i guadagni. Non sono disponibili altre informazioni su Galaxy M41, ma sembra probabile che molte delle sue caratteristiche saranno simili a quelle degli ultimi smartphone di fascia media commercializzati da Samsung.

Samsung Galaxy A31

Da poco, è stato annunciato l’arrivo in Italia di Galaxy A31, il “fratello maggiore” di Galaxy A11 e A41. Si differenzia dagli altri fascia media di Samsung per il suo comparto fotografico di buon livello: può contare, infatti, su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. Rappresenta una soluzione interessante per chi vuole realizzare degli scatti di qualità col proprio smartphone senza dover per forza acquistare un top di gamma. Inoltre, Galaxy A31 è dotato di un display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ e lettore di impronte digitali integrato sotto allo schermo, 4 o 6 GB di Ram e 64 GB di memoria interna.