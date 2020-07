Samsung, al Galaxy Unpacked saranno presentati 5 nuovi dispositivi

Il 5 giugno, come annunciato dal President and Head of Mobile Communications Business, TM Roh, in un post pubblicato sul blog ufficiale del colosso sudcoreano, l’azienda alzerà il sipario su cinque nuove tecnologie, che segnano la prima pagina di un nuovo capitolo per Samsung

Mancano ormai pochi giorni al Galaxy Unpacked, l’evento in programma mercoledì 5 agosto alle 10 esclusivamente in streaming, nel corso del quale Samsung lancerà la nuova gamma di dispositivi Galaxy Note 20, insieme al successore del suo primo smartphone pieghevole. Direttamente dal board dell’azienda arrivano nuovi dettagli in merito ai nuovi gioellini che verranno svelati durante l’appuntamento online. Il 5 giugno, come annunciato dal President and Head of Mobile Communications Business, TM Roh, in un post pubblicato sul blog ufficiale del colosso sudcoreano, l’azienda alzerà il sipario su cinque nuovi dispositivi, che segnano la prima pagina di un nuovo capitolo per Samsung. Nonostante l'azienda non abbia precisato i loro nomi e molto probabile che si tratti degli smartphone Note 20 e 20 Ultra, del successore di Galaxy Fold (Z Fold) e della versione 5G di Z Flip. Samsung potrebbe sfruttare il palco dell’evento di presentazione anche per svelare al grande pubblico le nuove Galaxy Buds Live e il Galaxy Watch 3.

La priorità strategiche di Samsung

Nella nota, Roh rivela anche le priorità strategiche su cui si è concentrato dal suo ingresso in Samsung, avvenuto poco prima dell’inizio della pandemia di coronavirus. L’azienda in questa “Next Normal” (nuova normalità) si è focalizzata su tre linee guida finalizzate a un unico obiettivo: “Migliorare la vita degli utenti”.

“In un momento in cui la pandemia ha imposto così tanti confini a tutti noi, la tecnologia è un ponte verso un mondo più grande. I dispositivi mobili sono diventati una vera e propria linfa vitale”, precisa il President and Head of Mobile Communications Business.

Il primo principio è basato sull’innovazione. “Negli ultimi sei mesi abbiamo investito molto in ricerca e sviluppo”, spiega Roh, entrando nel dettaglio sulle strategie adottare da Samsung in questo settore: “Siamo stati in grado di implementare nuove soluzioni in tempi record, in qualsiasi ambito, dal miglioramento della tecnologia di video chat all'aiuto offerto ai lavoratori in prima linea per continuare a svolgere le proprie mansioni in tutta sicurezza".

Il secondo principio cardine di Samsung riguarda la collaborazione aperta con altri partner, in quanto, come dimostrato in questi mesi di emergenza coronavirus, unendo le forze si ottengono risultati migliori. L’ultima linea guida si basa, invece, sull’”agilità operativa”, che ha permesso a Samsung di “dare vita ai potenti dispositivi”, che saranno presentati in occassione dell'ormai prossimo Galaxy Unpacked.