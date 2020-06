Samsung, nuovo brevetto svela smartphone con 6 fotocamere

Il dispositivo rappresentato nel documento vanta un comparto fotografico d’eccezione composta da 6 sensori, tra cui 5 grandangolari, in grado di inclinarsi e orientarsi autonomamente

In futuro potrebbe arrivare nei negozi di elettronica uno smartphone targato Samsung con 6 fotocamere in grado di inclinarsi e orientarsi autonomamente. A svelare i possibili piani del colosso hi-tech è un nuovo brevetto, depositato dalla stessa Samsung presso il WIPO (World Intellectual Property Office) lo scorso dicembre e registrato l'11 giugno. Il documento svela un dispositivo dotato di un comparto d’eccezione. Oltre al grande numero di sensori di cui è composto, 6 di cui 5 grandangolari, ciò che sorprende è la capacità delle lenti di adattarsi allo scatto inclinandosi in base all’effetto fotografico che si vuole ricreare.

Pro e contro della nuova tecnologia

6 lenti di questo calibro potrebbero ampliare sensibilmente le capacità fotografiche degli smartphone Samsung, garantendo risultati mai visti finora su altre tecnologie del settore.

Le lenti presenti sul brevetto potrebbero consentire, per esempio, di unire uno scatto in modalità ritratto e uno panoramico, e di ottimizzare sia la messa a fuoco sia la qualità degli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

Nel documento, il colosso sudcoreano spiega anche quelli che potrebbero essere i contro dell’innovativo comparto fotografico a sei lenti descritto nel brevetto. Primo tra tutti l’alto costo di produzione del sistema a sei lenti, che andrebbe sicuramente ad incrementare il costo del dispositivo. La grandezza del modulo fotografico, inoltre, andrebbe a incidere sul design dello smartphone sia interni di spessore sia dal punto di vista prettamente estetico.

Samsung sfida Apple con la sua carta di debito Money by SoFi

Tra le ultime novità di casa Samsung, il colosso sudcoreano ha recentemente annunciato di avere in serbo il lancio di un sistema di gestione dei pagamenti da smartphone. Noto come Samsung Money, si appoggia alla piattaforma Samsung Pay e sfrutta una carta di debito del circuito Mastercard, chiamata “Samsung Money by SoFi”.

La carta di debito di Samsung, proprio come la Apple Card, non ha sovrimpressi il numero, la data di scadenza e il Cvv. Queste informazioni sono visibili consultando l’app dedicata.