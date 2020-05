Samsung sfida Apple con la sua carta di debito Money by SoFi

Dopo Apple, anche Samsung si prepara a lanciare un sistema di gestione dei pagamenti da smartphone. Noto come Samsung Money, si appoggia alla piattaforma Samsung Pay e sfrutta una carta di debito del circuito Mastercard, chiamata “Samsung Money by SoFi”. Quest’ultima verrà messa a disposizione dei possessori degli smartphone della linea Galaxy durante l’estate (solo negli Stati Uniti). A differenza della Apple Card, non si tratta di una carta di credito, ma di debito. “L’account è sicuro, senza costi e premia gli utenti per il risparmio, guadagnando un interesse maggiore rispetto alla media nazionale dei costi transazionali”, spiega Samsung in un comunicato ufficiale.

Le caratteristiche della carta di debito di Samsung

Proprio come la Apple Card, anche la carta di debito di Samsung non ha sovrimpressi il numero, la data di scadenza e il Cvv. È però possibile accedere a tutte queste informazioni attraverso l’apposita app. Oltre a Samsung e ad Apple, presto anche Google potrebbe proporre un proprio sistema di gestione dei pagamenti da smartphone. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il colosso californiano starebbe sviluppando una sua carta di debito, sia fisica che virtuale. Si appoggerebbe a Google Pay e sarebbe utilizzabile per pagare sia nei negozi, sia online o via smartphone.

La Apple Card

Durante la scorsa estate, Apple ha iniziato a rendere disponibile in anteprima la propria carta di credito, realizzata in collaborazione con Goldman Sachs, ad alcuni clienti selezionati negli Stati Uniti e ha pubblicato su YouTube 10 video contenenti informazioni utili su come attivarla, richiedere supporto, effettuare pagamenti online e nei negozi fisici, controllare le spese ecc. In seguito, la Apple Card è approdata ufficialmente sul mercato statunitense. Come spiegato da Tim Cook, per Apple questa novità rappresenta un modo per fornire ai propri clienti una gamma di servizi ancora più ampia. Per Goldman Sachs, invece, la Apple Card rappresenta un’occasione importante per raggiungere un pubblico più vasto.