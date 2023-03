5/15 ©Getty

Qualcomm ha lanciato le iSim (Integrated Sim): la nuova tecnologia permette a un processore per smartphone di integrare già tutto il necessario per attivare un piano dati e voce con gli operatori supportati. Di fatto, non esisteranno più telefonini con vassoio per le schede sim fisiche. A differenza delle eSim, non servirà il chip dedicato perché già presente nell'hardware centrale dello smartphone. La prima piattaforma in grado di supportare le iSim è il sistema Qualcomm Snapdragon Gen 2, risultato della collaborazione con Thales e Vodafone

