Xiaomi presenta la nuova Serie 13: arriva la collaborazione con Leica

Il Mobile World Congress di Barcellona è alle porte e Xiaomi anticipa tutti presentando, in un evento internazionale nella capitale catalana, la nuova serie Xiaomi 13, che si contraddistingue per un comparto fotografico molto interessante che vede la collaborazione con Leica, azienda tedesca leader nella produzione di ottiche e apparecchi fotografici. In attesa, nelle prossime settimane, della recensione e della prova completa del telefono ecco tutte le caratteristiche principali e gli altri annunci.

Xiaomi 13 Series, le caratteristiche principali

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro (il modello che abbiamo ricevuto in prova da Xiaomi) sono gestiti dall’ultimo processore Snapdragon, la versione 8 Gen 2 a 4 nanometri che – ci racconta Davide Lunardelli, head of Marketing di Xiaomi per l'Italia – offre un miglioramento delle prestazioni dal punto di vista della resa grafica e dell’efficienza energetica. E a proposito di gestione energetica, in attesa di provare sul campo come si comporta la batteria di Xiaomi 13 Pro possiamo dire che lo smartphone è dotato di un sistema proprietario che permette di aumentare la longevità della batteria, rispettivamente da 4.500 mAh (versione 13) e 4.820 mAh (versione Pro). Presente anche la ricarica rapida con l’adattatore incluso nella confezione per la versione 13 da 67W e la ricarica ultra-rapida HyperCharge da 120W per la verisone Pro in grado – assicurano – di ricaricare il telefono da completamente scarico al 100% in soli 19 minuti. Infine, i dispositivi sono dotati di compatibilità con il nuovo standard Wi-Fi 7. Xiaomi 13 ha uno schermo da 6,36 pollici, è disponibile in bianco, nero e verde; la versione Pro, disponibile in nero e in bianco con finiture in bio-ceramica, ha uno schermo da 6,73 pollici AMOLED con frequenza di aggiornamento ultra-fluida da 120Hz, è molto luminoso anche sotto al luce diretta del sole (l’abbiamo testato noi stessi in un’assolata Barcellona) e supporta Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e Dolby Atmos. Entrambi i dispositivi sono resistenti agli schizzi e alla polvere con un livello di protezione IP68. Cinque anni di aggiornamenti software e tre generazioni di aggiornamenti di sistema Android, prezzi da 1.099 euro per la versione 13 (versioni da 8 o 12 gigabyte di Ram, 256 gigabyte di spazio di archiviazione) e 1.399 per la versione 13 Pro (12 gigabyte di ram, 256 o 512 gigabyte di spazio di archiviazione).