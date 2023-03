Mi smart air fryer, la friggitrice ad aria di Xiaomi

Negli ultimi tempi è forse l'elettrodomestico più ricercato, per la sua versatilità e per cucinare con poco olio. Stiamo parlando della friggitrice ad aria. In questo caso abbiamo provato per voi la Mi Smart Air Fryer di Xiaomi. Ecco la nostra recensione

Si tratta di un prodotto che integra le funzioni di forno, microonde, essiccatore per frutta e anche macchina per fare lo yogurt. E poi è smart. Si può connettere al wifi di casa e gestirla con l'app dedicata dallo smartphone. Una funzione utile quando si è fuori casa. In pochi passi si può far partire la macchina a distanza e una volta a casa trovare un piatto già pronto.

Piatti smart

Dopo aver scelto la ricetta che più ci piace tra le tante disponibili nell'applicazione, basta seguire passo dopo passo la preparazione e mettere tutto dentro al cestello. Poi se ad esempio siamo al lavoro, basta entrare nell'app e far partire la cottura. Mi Smart Air Fryer farà tutto da sola, noi dobbiamo pensare solo a calcolare i temi di arrivo per non trovare il piatto freddo.

Naturalmente si può usare anche in modalità manuale.

Abbiamo trovato Mi Smart Air Fryer facile da usare, la cosa che ci è piaciuta meno è che il cestello è un po' piccolo ideale per single o al massimo una coppia, in compenso il prezzo è molto accessibile, poco meno di 120 euro.