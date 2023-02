Nokia dopo 60 anni cambia logo e avvia una nuova strategia

Nokia ha annunciato l'intenzione di cambiare l'identità del proprio marchio per la prima volta in quasi 60 anni, completa di un nuovo logo formato da cinque diverse forme che formano la parola NOKIA. L'iconico colore blu del vecchio logo è stato abbandonato per una gamma di colori a seconda dell'uso. L'azienda mira ancora a far crescere la propria attività di fornitore di servizi, dove vende apparecchiature a società di telecomunicazioni, ma il suo obiettivo principale ora è quello di vendere apparecchiature ad altre aziende. "L'anno scorso abbiamo registrato un’ottima crescita del 21% nelle imprese, che attualmente rappresenta circa l'8% del fatturato o 2 miliardi di euro all'incirca", ha affermato Pekka Lundmark. "Vogliamo portare questa percentuale in doppia cifra il più rapidamente possibile".

Un segnale molto chiaro

Le principali aziende tecnologiche hanno collaborato con produttori di apparecchiature per telecomunicazioni come Nokia per vendere reti 5G private e apparecchiature per fabbriche automatizzate ai clienti, principalmente nel settore manifatturiero. Nokia prevede di rivedere il percorso di crescita delle sue diverse attività e considerare alternative, inclusa la cessione. "Il segnale è molto chiaro. Vogliamo essere solo in aziende in cui possiamo vedere la leadership globale", ha affermato Lundmark.