Chiamate indesiderate: le novità su come bloccarle

1/10 ©IPA/Fotogramma

Forse molti non lo sanno, ma è possibile iscriversi a un servizio gratuito per non ricevere più telefonate pubblicitarie indesiderate. Il servizio in questione si chiama Registro pubblico delle opposizioni (RPO) e nei prossimi mesi potrà usufruirne anche chi ha un cosiddetto "numero riservato", per esempio quello di un telefono cellulare

GUARDA IL VIDEO: 3 aprile 1973, la prima telefonata fatta con un cellulare