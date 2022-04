4/11 ©Ansa

Sono disponibili in tutto 3.850 contributi, totali o parziali, utilizzabili per soggiorni di otto oppure di 15 giorni. Ciascun contributo può arrivare a un massimo di 1.400 euro per i soggiorni in Italia di durata pari a 15 giorni (e 14 notti) e di 800 euro per le vacanze di otto giorni (e sette notti)

Guerra in Ucraina e caro gas, allarme per il tracollo dei settori turismo e cultura