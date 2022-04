Turismo, nel 2022 previsto il +35% di presenze rispetto al 2021

5/13 ©Ansa

Anche per le vacanze 2022 prevale la scelta del mare, indicata da ben il 57% degli italiani, ma tornano anche le città d'arte, in calo negli ultimi anni di pandemia. Quasi 1 italiano su 4 (23%), inoltre, opta per la “vacanza natura”. Nel dettaglio, la scelta della tipologia di vacanza in montagna è rappresentata dal 10% del campione che ha dichiarato l'intenzione di andare in vacanza, modalità di risposta immediatamente seguita dalla scelta della villeggiatura in campagna/agriturismo (9%) e in una località lacuale (4%)

