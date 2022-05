T20, il tablet di Nokia adatto a tutta la famiglia

T20 di Nokia è un tablet dal prezzo molto interessante ideale per la famiglia. Gioco, intrattenimento, videochiamate, studio, navigazione e consultazione di mail: al T20 non manca niente rispetto a modelli più blasonati e l’abbiamo trovato leggero e comodo da trasportare. Meno adatto, invece, a professionisti e a chi vuole utilizzare tante applicazioni contemporaneamente per lavoro. Ecco la nostra prova.

Le caratteristiche principali

Nokia T20 ha un display da 10,4 pollici che arriva fino alla qualità 2K: i video, i giochi e le foto si vedono molto bene, anche all’aperto; presente, poi, una certificazione che attesta un livello basso di emissioni di luce blu. Due le fotocamere: una anteriore da 5 megapixel e una posteriore da 8: nella norma la qualità di riunioni e videochiamate, sul lato posteriore c’è anche il flash. Buono il comportamento a livello di audio: presenti due microfoni e due altoparlanti stereo, c’è anche il jack delle cuffie da 3,5 mm. E - come Nokia ci ha sempre abituato - c’è l’applicazione per la radio FM da utilizzare insieme alle cuffie che fungono da antenna. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla super-batteria da 8.200 mAh: nella nostra prova navigando, controllando le mail e guardando serie tv il T20 è rimasto attivo per diversi giorni; con un uso più intenso il tablet è in grado di superare brillantemente la giornata di utilizzo. Un po’ lenta, invece, la ricarica con l’adattatore incluso nella confezione. 4 gigabyte di Ram e 64 di spazio di archiviazione, inserendo una scheda MicroSD è possibile espandere la memoria fino a 512 gigabyte. Il software è Android 11, presente la funzionalità di sblocco con il volto e presente anche Kids Space di Google, una speciale pagina che aiuta i più piccoli nell’utilizzo quotidiano del tablet consigliando app, libri e video (funziona attraverso la funzione Family Link di Google).

Verdetto, disponibilità e prezzi

Abbiamo trovato Nokia T20 comodo e leggero da trasportare. Pesa meno di un libro, 470 grammi. Il display da 10,4 pollici, inoltre, è adeguato a un uso quotidiano e in mobilità. Il software, infine: si comporta bene ed ha un funzionamento fluido anche se in alcuni casi, con molte app aperte, tende a rallentare. A nostro avviso, come scrivevamo, T20 è il tablet ideale per le famiglie, per bambini e ragazzi, per tutti coloro i quali hanno bisogno di un device affidabile, dal prezzo giusto e non eccessivamente sofisticato. Nokia T20 è venduto nella colorazione blu Deep Ocean in due versioni: solo Wi-Fi 239 euro, Wi-Fi + 4G (per navigare ovunque con una sim telefonica) 249 euro. Previsti due anni di aggiornamento del sistema operativo e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Pro e Contro

PRO

Leggero e comodo da trasportare

Ideale per le famiglie

CONTRO