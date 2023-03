Videogiochi, i migliori in uscita a marzo 2023 per PS5, PS4, Xbox e PC

8/12

The Last of Us - Part I per PC uscirà il 28 marzo. Il kolossal post-apocalittico di Naughty Dog, inizialmente previsto per il 3 marzo, è stato rimandato. "Vogliamo assicurarci che il debutto su PC avvenga nel miglior modo possibile. Le settimane di sviluppo aggiuntivo ci consentiranno di garantire che questa nuova versione di The Last of Us sia all'altezza dei vostri e dei nostri standard” hanno dichiarato gli sviluppatori. Euro 45,11