Microsoft Flight Simulator è ora disponibile in versione VR

“Microsoft Flight Simulator è stato creato da zero per raggiungere tre obiettivi chiave: realismo, precisione e autenticità del volo. Oggi, siamo entusiasti di condividere la notizia per cui la realtà virtuale in Microsoft Flight Simulator è ora disponibile per il proprio visore VR preferito per PC, proponendo un’esperienza di volo virtuale sempre più profonda e coinvolgente”. Inizia così il comunicato ufficiale con cui il colosso di Redmond ha annunciato la novità che riguarda la celebre serie di simulatori di volo, destinata nel 2021 a sbarcare anche nelle versioni per Xbox One e Xbox Series X.