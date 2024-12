Galaxy Ring, la nostra prova dell'anello di casa Samsung

Il Galaxy Ring di Samsung è facile da impostare e si gestisce tramite l'app Samsung Health. All'interno della confezione troviamo il cavo e la custodia per la ricarica dell'anello. Quest'ultima fa anche da power bank e in 80 minuti ricarica il ring. La durata di ogni singola ricarica è di quasi 7 giorni. È preferibile indossarlo nell'indice, noi per questioni di taglia lo abbiamo provato sull'anulare ma senza riscontrare anomalie. Aspetto da rivedere perchè la misura 13 è la più grande tra quelle disponibili. Galaxy Ring è un dispositivo che permette agli utenti di avere accesso a informazioni su salute, benessere e attività fisica.

GUARDA LA RECENSIONE VIDEO SU SKY TG24

La funzione Sleep Score

Interessante la funzione Sleep Score, che grazie all'intelligenza artificiale studia la condizione fisica giorno per giorno fornendo consigli su come impostare la giornata. Ho monitorato il mio sonno per una settimana e ho scoperto che la durata media del riposo è insufficiente ma la frequenza cardiaca e respiratoria sono nella norma. Dall'app poi arrivano anche consigli su come migliorare la nostra condizione ma potrebbe dirci anche che oggi è meglio stare a casa e recuperare anziché andare in palestra. Si possono gestire anche tanti tipi di allenamento, il conteggio dei passi, le calorie bruciate e la temperatura corporea.