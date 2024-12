Dicevamo che la serratura è completamente connessa: e così si potrà scegliere di far bloccare la porta in concomitanza con l’attivazione dell’allarme o di farla sbloccare in concomitanza con la disattivazione. Sempre tramite app è possibile aprirla e chiuderla a distanza (quante volte capita di essere in ufficio e di non ricordarsi se sono state date tutte le mandate alla porta) e si può impostare in modo che dopo tot secondi o minuti dalla chiusura della porta, se questa non è stata bloccata, viene bloccata in automatico. Oltre che con l’app la serratura si può aprire con il telecomando del sistema Verisure e anche manualmente ovviamente, agendo direttamente sul pomello dall’interno e con la chiave dall’esterno