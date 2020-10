Fall Guys, rivelate le novità del primo update della Stagione 2

Un nuovo update

approfondimento

Playstation 5 compatibile con il 99% dei giochi per Ps4.

Come si può leggere in un tweet pubblicato sul canale ufficiale di Fall Guys, la prossima patch dovrebbe prevedere per i giocatori la possibilità di visualizzare immediatamente gli amici intenti a giocare, quando si è perso e si entra nella modalità spettatore. Per ciò che riguarda invece le modifiche relative ai vari stage di gioco, gli sviluppatori lavoreranno su un abbassamento della velocità degli oggetti rotanti in “Jump Shodown”, su una revisione dei colori delle piattaforme in “Hex-A-Gone” e su cambiamenti degli effetti sia nello stesso livello di “Hex-A-Gone” e sia in “Tip Toe”. Insomma, sembra proprio che Mediatonic stia facendo molta attenzione al parere dei fan e sia intenzionata a migliorare il prodotto seguendo i loro consigli. “Stiamo leggendo tutti i vostri feedback e ci stiamo lavorando”, scrivono da Mediatonic, a segnalare un filo diretto tra gli sviluppatori del titolo rivelazione e i giocatori che tanto lo stanno apprezzando.

Alcune novità della Stagione 2

La Stagione 2 di Fall Guys, come detto, è iniziata da pochissimo. Joseph Juson, level designer di Mediatonic, ne aveva scritto sul blog ufficiale di Playstation, spiegando che, attraverso il nuovo capitolo, “i fan dei jelly bean possono deliziarsi in un nuovo (o forse… vecchio?!) mondo di magia medievale, con una nuova selezione di round, costumi stravaganti e una fortezza feudale piena di divertimento”. Tra le novità già sperimentabili in gioco, ecco quelle che riguardano “Hoopsie Legend”, livello in cui la cooperazione “è essenziale per agguantare punti preziosi”. Ben Nizan, progettista del gioco, ha spiegato che in questa seconda stagione, sono stati aggiunti “oggetti che i giocatori possono spostare, ed è fortissimo perché così si creano le alleanze di breve durata che abbiamo già conosciuto e amato in See Saw. Ciò che rende speciale Hoopsie Legends è che, man mano che i giocatori spostano i blocchi per raggiungere i cerchi, bloccheranno altri percorsi, quindi il paesaggio dell’arena cambia costantemente, come non era mai successo in Fall Guys”. Attenzione dunque ai cerchi dorati, in questo stage, perchè “valgono punti bonus e vi fionderanno verso la vittoria (in modo sofisticato e numerico). Inoltre, cercate di collaborare con gli altri per raggiungere le piattaforme con tanti cerchi. Così ci arriverete più in fretta e tutti potrete condividere i punti!”, ha consigliato Nizan. Per quanto riguarda l’aspetto grafico, da segnalare i nuovi costumi, dal “look autunnale”. “Non sarebbe Fall Guys se non ci fosse un mucchio di costumi appetibili per i jelly bean alla moda, quindi, per la vostra gioia, la stagione 2 è piena di costumi per ogni occasione”, spiega Mediatonic. “Da draghi adorabili e cavalieri temibili a meravigliose streghe e maghi malefici, i nostri nuovi costumi traboccano di misticismo medievale”, hanno commentato gli sviluppatori, presentando le novità che sono state introdotte nel gioco.