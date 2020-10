Videogiochi: le uscite più attese di ottobre

Arriva la realtà aumentata nel mondo del celeberrimo idraulico con Mario Kart Live Home Circuit, viaggeremo di nuovo nella galassia lontana, lontana per pilotare astronavi in Star Wars Squadron e tornano gli hacker di Ubisoft nella Londra distopica di Watch Dogs Legion

Ci siamo. Ottobre è l’ultimo mese “ufficiale” di questa generazione di console, almeno quelle di Microsoft e Sony, che a novembre lanceranno sul mercato le loro nuove macchine da gioco, già molto prenotate e già in lotta nel territorio bellicoso dei fan di uno o di quel brand. Si tratta di una console-war il cui risultato non è scontato, con una Microsoft agguerrita e servizi molto convenienti, una Sony che fa leva sui suoi titoli esclusivi imprescindibili e su una base immensa di fedelissimi a Playstation. Una guerra che non si combatte con la potenza ma con una filosofia di videogioco e con il modo di usufruirne. Ci saranno milioni che tuttavia continueranno a giocare con le console attuali, aspettando che il panorama ludico delle prossime si arricchisca o per godere dei tanti videogame eccellenti e trascurati di questa generazione al crepuscolo. Così ottobre, se escludiamo gli appasionati di Nintendo che continua per la sua strada unica e con una Switch che vende sempre di più, si presenta per i giocatori come un periodo di attesa, di speranza e ansia, ed è probabile che l’acquisto di alcuni titoli “maistream” in uscita questo mese verrà rimandato per poterli godere sulle nuove macchine. Ecco dunque cosa ci offre ottobre, che si prospetta comunque tutt’altro che carente di titoli interessanti.

Mario Kart Live Home Circuit Credit: Mario Kart official site Presentato in occasione del trentacinquesimo compleanno di Mario, questo spin-off della celebre serie di giochi di corsa di Nintendo è una potenziale fonte di desiderio e divertimento per un numero enorme di appassionati, e non solo per i bambini. L’idea su cui si fonda Mario Kart Live Home Circuit è più che accattivante e introduce la realtà aumentata nei “racing-game”, trasformando le stanze della propria abitazione in veri e propri circuiti da corsa. Ogni confezione del videogame in questione contiene infatti una macchinina da telecomandare con la Switch, fornita di una telecamera a bordo che ci permetterà di visualizzare la competizione. Già, perché trattandosi di realtà aumentata sullo schermo della Switch, oltre che a vedere il mini-bolide sfrecciare per la cameretta o il salone, compariranno anche i consueti avversari di Mario, Luigi e compagnia sulle loro vetture, proponendo sfide spettacolari e ipercinetiche come nei classici giochi di questa saga. Tutto sembra davvero spassoso, persino rivoluzionario, almeno per chi ha lo spazio in casa per far sfrecciare la macchinina senza farla incastrare sotto un mobile o ferire le caviglie della suocera. L’intrigante Mario Kart Live Home Circuit arriverà per Nintendo Switch il 16 ottobre.

Star Wars: Squadrons Credit: Star Wars: Squadrons official site

Si torna sempre con piacere e passione nello spazio e nell’epopea sconfinata e interminabile di Guerre Stellari. Ecco dunque Star Wars: Squadrons, che ci riporta a bordo dei più iconici caccia della saga inventata da George lucas, un videogame di combattimenti spaziali per vivere il brivido di essere un pilota della ribellione o dell’impero. Ambientato subito dopo gli eventi finali de Il Ritorno dello Jedi, questo videogame di Electronic Arts ha una “modalità storia” che ci farà impersonare in maniera alternata due piloti avversari: Rao Highmoon della Repubblica e Case Kassandora del decaduto Impero Galattico. Sarà interessante vedere come sarà illustrata questa realtà conflittuale con un’efficacia narrativa e come la trama si inserirà nella mitologia di Star Wars. Trattandosi di un videogame di combattimento ci sono ovviamente modalità pensate per la competizione online tra giocatori. Star Wars. Squadrons uscirà il 2 ottobre per Playstation 4, Xbox e PC.

Watch Dogs Legion Credit: Watch Dogs Legion official site Il terzo episodio della distopica e fantascientifica, ma non troppo, serie Ubisoft dedicata agli hacker sembra il più interessante e drastico dei tre per soggetto e dinamiche ludiche. Abientato in una Londra del 2026 dominata da una dittatura, Watch Dogs Legion ci raccconta della ribellione di un collettivo di hacker conosciuto come DedSec. Ciò che più interessa nel gioco è la sua coralità, la possibilità di interpretare diversi personaggi di varia e originale tipologia, ognuno con le sue abilità. Attenzione tuttavia che questi personaggi, reclutati nel corso del gioco, possono anche “morire” senza possibilità di essere resuscitati con le classiche soluzioni ludiche. Ci sarà anche un’importante componente multiplayer per potersi unire in rete ad altri gruppi di rivoluzionari. Watch Dogs Legion esce il 29 ottobre per Playstation 4, Xbox One e PC, ma sarà successivamente disponibile anche per le console di nuova generazione.