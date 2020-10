Videogiochi, Azzolina: Educazione digitale pilastro per la formazione

Gli altri interventi

“L'innovazione tecnologica - ha poi ribadito Luca De Dominicis, Founder e CEO di AIV - è alla base dei videogiochi e, conseguentemente, dei nostri corsi di formazione. Quando la Ministra parla di aule come ambienti per l'apprendimento innovativo, viene sposato appieno il nostro approccio. Un videogame rappresenta oggi una straordinaria possibilità per potenziare l'apprendimento, portandoci all'interno di mondi virtuali fedelmente riprodotti. Pensiamo ad una lezione di astronomia in VR in cui si vive in prima persona un allunaggio. Il limite è solo la fantasia. In AIV amiamo chiamare tutto questo: didattica immersiva”. “Il ‘merito’ della pandemia in corso - ha aggiunto Gianluca Vacca, Commissione Istruzione, Scienza e Istruzione ed ex Sottosegretario al Mibact - è stato quello di aver portato al centro del dibattito le Scuole. La loro chiusura ha, infatti, aperto il tema del digitale e dell’innovazione proprio all’interno di queste ultime. Gli strumenti digitali per la didattica devono integrare e non sostituire gli strumenti tradizionali che la scuola offre. Il Governo ha stanziato molte risorse per fornire connessioni, computer e strumenti digitali negli istituti scolastici e sta continuando a farlo, attraverso l’inserimento nelle linee guida sull’utilizzo Recovery Fund del tema ‘scuole e innovazione’”.