Esports, boom con il lockdown: seguiti da 1,4 milioni di italiani

La pandemia da coronavirus , e il conseguente lockdown, hanno fatto registrare un netto aumento del tempo dedicato ai videogiochi da parte degli appassionati che hanno sopperito alla mancanza degli sport tradizionali con gli esports , ossia le simulazioni competitive. Secondo quanto riportato da IIDEA (Italian interactive digital entertainment association), l'associazione nazionale di categoria, il settore in Italia è cresciuto del 20% raggiungendo 1,4 milioni di persone ed è praticamente raddoppiato il tempo dedicato ai videogames per Pc (+48%) e console (+42%), più di quanto sia successo con tv e film in streaming (+45%).

L’impatto del coronavirus

Stando ai numeri di IIDEA il lockdown ha portato gli avid fan a dedicare più tempo ai videogiochi per Pc (48%) e console (42%). In generale, il 38% di loro ha guardato esports in sostituzione degli sport tradizionali, una percentuale comunque vicina al 40% ha coinvolto anche amici e familiari sia nel seguire gli eventi che nelle discussioni sui social e nei forum.

Tipi di videogiochi e piattaforme

È stato rilevato che i fan di esports seguono in media più di due generi di videogiochi. Quelli sportivi e sparatutto sono i più seguiti e per giocare vengono utilizzate soprattutto le console, da oltre il 60% dei player. Seguono poi i Battle Royale (ad esempio Fortnite) e MOBA, per i quali viene prediletto il Pc. Per seguire gli eventi primeggiano invece i computer (62%); dietro smartphone (47%) e app per Smart TV, tra cui YouTube. Vige il multitasking: i giocatori, solitamente, impiegano contemporaneamente due schermi, per giocare e per guardare altri contenuti, tra i quali social network e musica.