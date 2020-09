Fortnite supera il traguardo dei dieci milioni di anni di gioco

Nel corso degli anni, Fortnite ha superato vari record. Pochi mesi fa, per esempio, 27,7 milioni di utenti hanno seguito Astronomical, il tour virtuale del noto rapper statunitense Travis Scott. Più di recente, l’evento “Il dispositivo” è stato seguito da 20 milioni di persone. Inoltre, uno strumento presente sul sito MusicMagpie indica che grazie a Fortnite Epic Games guadagna circa tremila euro al minuto . Nonostante questi precedenti, è difficile non restare stupiti quando si scopre che i giocatori di tutto il mondo hanno passato 10,4 milioni di anni sul battle royale. A renderlo noto è la catena di videogiochi inglese Game , che ha sommato le ore trascorse dagli utenti all’interno della modalità PvP del gioco. Si tratta di una cifra sbalorditiva, soprattutto se si pensa che gli antenati dell’uomo hanno fatto la loro comparsa sulla Terra solo sei milioni di anni fa.

Superate le ore di gioco complessive di World of Warcraft

Fortnite è riuscito a superare persino World of Warcraft. Pur potendo contare su una fanbase enorme, nel corso degli anni l’immortale MMORPG di Blizzard Entertainment ha raggiunto “solo” 5,7 milioni di anni in ore giocate. Sul terzo gradino del podio, invece, c’è Overwatch, con 1,5 milioni di anni in ore di gioco. Man mano che si scende nella classifica, che include anche giochi piuttosto popolari come Fifa 20 e Rocket League, il distacco con Fortnite diventa sempre più ampio. Questo risultato va a braccetto con quello da poco raggiunto su Twitch, dove il battle royale ha accumulato 1,3 miliardi di visualizzazioni complessive.

Il concerto di Anderson .Paak

Stasera, Fortnite potrebbe superare un altro record, perlomeno in termini di giocatori attivi. Infatti, a partire dalle 23:00, ora italiana, si svolgerà all’interno della modalità Party Reale un’esibizione live di Anderson .Paak. Si tratta del secondo appuntamento della serie di concerti Spotlight: il primo ha coinvolto Dominic Fike e si è tenuto il 12 settembre.