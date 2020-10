Playstation 5 compatibile con il 99% dei giochi per Ps4.

Quali giochi trasferire da Ps4 a Ps5?

“Siamo concentrati sull’enorme catalogo di giochi per PlayStation 4 e siamo felici di annunciare che più del 99% dei titoli per Playstation 4 sarà giocabile su Playstation 5 fin dal primo giorno” afferma Sony. “Sono inclusi – aggiunge – i giochi che hanno definito la generazione PS4, dalle esclusive PlayStation come The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima, ai grandi successi dei nostri partner terze parti”. Lo stesso vale per i videogiochi per Playstation VR. In questo caso dovrà essere richiesto l'adattatore (gratuito) per far funzionare la PsCamera della precedente generazione sull'ultima console.