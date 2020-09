Fall Guys, tutte le novità relative all'update di "metà stagione"

Dai cheater ai party su PS4

Oltre alle comunicazioni avvenute sul profilo ufficiale di Twitter, gli sviluppatori di Fall Guys ne hanno parlato attraverso le pagine del Playstation Blog, grazie all’intervento del senior designer di Mediatonic, Anthony Pepper, che ha voluto raccontare quali interventi la software house britannica abbia voluto curare per migliorare sempre di più l’esperienza di un gioco che, fino ad oggi, è stato il titolo più scaricato in assoluto nella storia del servizio in abbonamento di PS Plus. In un tweet, che riassume brevemente le patch notes, gli ingegneri spiegano che per quanto riguarda la versione per Pc, verrà introdotto un nuovo sistema anti-cheat che dunque mira ad evitare che gli “imbroglioni” possano usufruire di trucchi per avere la meglio all’interno delle sessioni di gioco. E sempre per Pc è stata aggiunta la possibilità di associare le azioni di gioco ai pulsanti del mouse. Invece, per quanto riguarda PS4, è stata migliorata la stabilità durante la creazione dei party vocali.