È uscito "Captain Tsubasa", il nuovo videogioco di Holly e Benji

A oltre dieci anni di distanza dall'ultimo videogame, Holly e Benji sono tornati a disposizione degli appassionati che potranno rivivere la loro storia su console. "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" è il titolo del videogioco uscito in Giappone il 27 giugno e disponibile in tutto il mondo a partire dal giorno successivo. Le avventure e i personaggi sono ovviamente quelli dell’omonimo manga a tema calcistico ideato da Yoichi Takahashi, che in Italia è forse più conosciuto come Holly e Benji, i due protagonisti del cartone animato tratto dal fumetto. "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" è disponibile per Playstation 4 , Pc e Nintendo Switch , non per Xbox in cinque edizioni diverse.

Grafica fumettistica, ma effetti realistici

Sul sito della società giapponese Bandai Namco, che lo ha prodotto, si legge che "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" riprende “lo stile grafico del fumetto aggiungendo nuovi effetti grafici realistici”. Ci sarà un alto tasso di “azione arcade”, promettono gli sviluppatori, sfruttando così le “skills” degli iconici calciatori del fumetto di Holly e Benji, capaci di far sognare generazioni diverse. Nel nuovo videogioco sarà possibile “segnare gol agli avversari usando rapidamente fantastiche abilità grazie a un sistema di controllo semplice da padroneggiare” assicurano. Tra queste, come non menzionare alcuni dei tiri più famosi visti negli anni, come l'Eagle Shot di Holly e il Tiger Shot di Mark Lenders.

Captain Tsubasa: nel videogioco c’è anche l’Italia

Bandai Namco ha reso noto anche l’elenco delle squadre che nella nuova simulazione videoludica di Holly e Benji partecipano al torneo giovanile internazionale e che è possibile controllare. Tra queste non manca l’Italia, la selezione chiamata “Italian Youth Junior” e che naturalmente indossa la casacca azzurra. Si potranno giocare anche le modalità online “Episode: New Hero” e “Incontri di Lega”, oltre alle sfide 1 vs 1 e 2 vs 2 contro giocatori da tutto il mondo.