L’India è il secondo Paese al mondo per la produzione di cellulari

Lo ha confermato il ministro per la Tecnologia indiano, Ravi Shankar Prasad, in un post su Twitter. Oggi, nel Paese, ci sono 300 stabilimenti in cui ogni anno vengono prodotti 330 milioni di apparecchi, per un valore pari a 30 miliardi di dollari

L'India è il secondo più grande produttore di telefoni cellulari al mondo. Lo ha reso noto oggi, in un tweet, il ministro indiano della Giustizia, oltre che della Tecnologia, Ravi Shankar Prasad, annunciando anche nuove regole per il settore. Negli ultimi sei anni, l'India ha vissuto una decisa trasformazione in questo settore, trasformandosi da Paese importatore ad una delle più importanti realtà mondiali a livello di export. Nel 2014 erano attivi solamente due stabilimenti che producevano circa 60 milioni di apparecchi, oggi ci sono 300 stabilimenti in tutta la nazione in cui ogni anno vengono prodotti 330 milioni di apparecchi, per un valore pari a 30 miliardi di dollari, almeno secondo i dati relativi al 2019. Tra le più importanti aziende attive presenti in India ci sono Samsung, che gestisce a Noida (capoluogo del distretto di Gautam Buddha Nagar, nello stato federato dell'Uttar Pradesh) il più grande stabilimento del mondo di telefoni cellulari e poi ancora Apple, che produce alcuni modelli tra cui l'iPhone XR e la Xiaomi India, il cui direttore generale Manu Kumar Jain ha confermato che il 99% dei prodotti della sua azienda viene realizzato proprio qui.