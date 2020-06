Offerte smartphone giugno 2020, quale scegliere

Per tutti gli utenti interessati all’acquisto di uno smartphone prestante, ma con un occhio di riguardo al portafoglio, ecco una selezione dei dispositivi in offerta nel mese in corso, suddivisi per fasce di prezzo

Con un crollo delle spedizioni di 17 punti percentuali su base annua nel primo trimestre 2020, complice la pandemia da coronavirus, anche il settore degli smartphone sta cercando di tornare in campo, tra presentazioni in streaming e tante novità.

Per tutti gli utenti interessati all’acquisto di uno smartphone prestante, ma con un occhio di riguardo al portafoglio, ecco una selezione dei dispositivi in offerta nel mese di giugno 2020, suddivisi per fasce di prezzo.

Smartphone a meno di 200 euro: Redmi Note 9 e Samsung Galaxy A40

I consumatori in cerca di uno smartphone che offra una buona esperienza d’uso, ma che abbia un prezzo inferiore ai 200 euro, possono optare all’acquisto del nuovo Redmi Note 9 o di Samsung Galaxy A40, entrambi lanciati sul mercato di settore questa primavera.

Disponibile in tre diverse colorazioni, Midnight Grey, Forest Green e Polar White, Redmi Note 9, è il più piccolo della nuova linea Note 9. Tra i punti di forza c’è sicuramente la batteria che raggiunge i 5.020 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18 watt. Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a un grandangolare da 8 megapixel, a una lente macro da 2 megapixel e a un sensore da 2 megapixel per la profondità di campo. Redmi Note 9 è temporaneamente in offerta su Amazon nella variante con 4GB di Ram e 64 di storage interno al prezzo di 199,00 euro.

Samsung Galaxy A40, invece, disponibile in quattro diverse colorazioni e con display AMOLED da 5,9 pollici, è attualmente in promozione al costo di circa 180 euro. Caratterizzato da un design accattivante e dalla presenza di una batteria da 3.100 mAh, lo smartphone monta una camera posteriore con sensore da 16 megapixel, affiancato da un grandangolare da 5 megapixel.

Smartphone in offerta a meno di 500: Xiaomi Mi Note 10 e Realme X2 Pro

Gli utenti in cerca di uno smartphone con un prezzo non superiore ai 500 euro possono prendere in considerazione l’acquisto di Xiaomi Mi Note 10, lanciato sul mercato italiano lo scorso novembre, e attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 404,00 euro. Con una batteria da 5.260 mAh, Xiaomi Mi Note 10 monta un comparto fotografico d’eccezione composto da 5 sensori: quello principale da 108 megapixel con pixel binning e stabilizzazione ottica, uno zoom ottico 2x da 12 megapixel , un sensore ultra wide da 20 megapixel, uno zoom ottico 5x da 5 megapixel e una lente da 2 megapixel per le macro.

Realme X2 Pro, invece, in offerta su Amazon a 468,20 euro, è disponibile in due varianti cromatiche e monta una batteria da 4.000 mAh. Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, abbinato a una lente da 13 megapixel con zoom ibrido 20x, a un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e a un sensore da 2 megapixel per la profondità di campo.

Smartphone in offerta a un prezzo inferiore a 800 euro: Samsung Galaxy Note 10 e Sony Xperia 5

Chi è in cerca di un dispositivo top di gamma ad un prezzo non superiore agli 800 euro, può optare per l’acquisto Samsung Galaxy Note 10, attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 700,00 euro. Debuttato sul mercato di settore lo scorso agosto insieme alla versione Plus Samsung Galaxy Note 10 ha come processore SAMSUNG Exynos 9825 e monta una tripla camera posteriore con sensore principale da 12 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 16 megapixel e a uno zoom ottico 2x da 12 megapixel. Un altro dispositivo in offerta è il Sony Xperia 5, acquistabile temporaneamente su Amazon al prezzo di 768,16 euro. Con schermo da 6,1 pollici, integra una batteria da 3.410 mAh e un modulo fotografico composto da tre sensori da 12 megapixel.