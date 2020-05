Tutti gli smartphone in uscita a maggio 2020

La pandemia (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) ha rallentato i lavori anche nel settore del mobile. Mentre l’Italia entra nella Fase 2 dell’emergenza, anche la tecnologia prova a tornare in campo.

Ecco una selezione degli smartphone attesi nelle prossime settimane.

Sony Xperia 10 II

Pronto a debuttare sul mercato italiano il gioiellino di casa Sony, smartphone di fascia medio-alta pensato per ottimizzare ogni esperienza di intrattenimento. Comfort e praticità ne distinguono il design: con un display da 6 pollici, il dispositivo pesa solo 151 g ed è spesso 69 mm. Fra le caratteristiche, schermo oled con risoluzione Full Hd+, tripla telecamera e selfie camera da 8 megapixel, batteria da 3600 mAh. Ottimizzato anche l'ascolto, grazie alla presenza del jack da 3.5 mm. Disponibile per il preordine sul sito ufficiale al prezzo di 369 euro.

Samsung Galaxy M31 dal 13 maggio

Quadrupla fotocamera e batteria da 6.000 mAh per il Galaxy M31, novità di maggio 2020 targata Samsung. L’ultimo esemplare della serie M sarà in vendita esclusivamente su Samsung.com e Amazon.it a partire dal 13 maggio (preordine già disponibile). Dal prezzo accessibile (279,90 euro), lo smartphone propone un’esperienza fotografica e video di alto livello, con fotocamera Ultra-Grandangolare da 8 MP con campo visivo da 123 gradi e fotocamera anteriore da 32 MP che supporta la registrazione video 4K e selfie in slow-motion.

LG Velvet sta arrivando

Il 7 maggio alle ore 10:00 l’azienda coreana presenta il nuovo smartphone, disponibile in Italia entro la fine del mese. LG Velvet, dal design elegante e con un concept ispirato alla natura, è Dual screen e si avvale del sistema LG 3D Sound Engine per l’ottimizzazione automatica delle immagini attraverso intelligenza artificiale. “Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di LG Velvet, non solo perché è uno smartphone 5G eccezionale, ma perché segna il nostro punto di svolta sul fronte del design", commenta Chang Ma, Senior Vice President of product strategy di LG Electronics Mobile Communications Company.

Xiaomi Redmi Note 9 e Note 9 Pro in vendita

Due nuovi modelli si affiancano al Note 9s, da cui si differenziano soprattutto per la connessione NFC: Redmi Note 9 e Pro sono disponibili sul mercato italiano. Considerato uno smartphone di fascia media, Redmi Note 9 è dotato di DotDisplay da 6,53 pollici (6,67 il pro) e quadrupla fotocamera posteriore (sul modello Pro la fotocamera principale è da 64 MP). Redmi Note 9 e Note 9 Pro offrono un’interessante esperienza in fatto di autonomia, con batteria da 5.020 mAh e ricarica rapida a 18W. Disponibili in tre colorazioni differenti ciascuno. Intanto in Cina debutta lo Xiaomi MI 10 Lite Zoom.

Attesa per Google Pixel 4A e 4A XL

Con Pixel 3A ha ottenuto un grande successo e ora Google punta a replicare con Pixel 4A e 4A XL. La presentazione della nuova gamma di smartphone dal prezzo accessibile, prevista all’inizio dell’anno, è stata cancellata a causa della pandemia, e per i prodotti di Big G il mese di maggio - secondo alcuni rumors - potrebbe essere il momento di farsi conoscere dal pubblico. Pixel 4A presenta un display Full HD, una fotocamera a perforazione frontale da 8 megapixel e una fotocamera posteriore da 12,2 megapixel, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria. In termini di autonomia, lo smartphone dispone di una batteria da 3.080 mAh con supporto di ricarica rapida 18W. A fare sospettare che lo smartphone sia pronto per il lancio c’è anche un tweet: il capo della divisione hardware di Google, Rick Osterloh, ha pubblicato sui social uno screenshot del suo smartphone e molti stanno supponendo che l’interfaccia possa essere proprio quella del nuovo device. Nessuna smentita, nessuna conferma.

Poco F2 Pro, presto il lancio

Si avvicina il lancio di Poco F2 Pro. A confermarlo, un tweet sull’account Twitter ufficiale dell’azienda, che consiglia gli utenti di restare sintonizzati perché “#POCOisBACK”. Basato sul Redmi K30 Pro, il device sarà dotato di quattro fotocamere e di una batteria di grandi dimensioni, con capacità di ricarica rapida. Disponibile nelle varianti con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna o 8 GB di RAM e 256 GB.